Как живут украинские беженцы в Германии — условия 2024

Украинцы в Германии. Фото: google.com

Мария Кагал Редактор международного отдела

Германия официально занимает первое место по количеству беженцев из Украины, даже обогнав Польшу. А все из-за одних из лучших условий.

Страна предоставляет украинским беженцам жилье и питание сразу по прибытии. Хотя, как и во многих других европейских странах, с жильем сейчас могут быть задержки, так что некоторое время придется жить во временных приютах.

Что касается выплат, то с 1 января 2024 их увеличили на 12%. Теперь одинокие лица получают 563 евро в месяц, пары — по 506 евро, дети до 5 лет — 357 евро, 6 – 13 лет — 390 евро, 14 – 17 лет — 471 евро.

Также страна предоставляет бесплатные курсы по изучению немецкого языка, а затем помогает в поисках работы.

О своем личном опыте проживания в Германии два года войны специально для Новини.LIVE рассказала журналистка Дарья Нефедова.

Два года не дома: Дарья Нефедова из Германии

Оглядываясь назад и вспоминая тот же день ровно 2 года назад, мое сердце вырывается из груди. Около шести часов утра меня набрала подруга, и на том конце трубки я услышала: "Началась война".

Помню, как утром 24 февраля 2022 года я торопливо добралась до своей квартиры на Лукьяновке (Киев) и меня "накрыло". Не могла двигаться, думать, собирать вещи, да и себя я никак не могла собрать. Звонки самым родным, переписки с друзьями, сплошной ужас и неизвестность.

Несколько первых дней мы скооперировались с подругой и жили у меня, а дальше я приняла решение ехать на запад страны. Никогда не забуду тот "опустошенный" Киев, после 2-х суток комендантского часа, и свой путь до вокзала.

Дальше был без преувеличения "поезд жизни". Я почувствовала себя героиней фильма, где у тебя есть только один шанс на спасение.

Поезд Киев — Львов. Фото: Дарья Нефедова

Поезд Киев — Львов. Фото: Дарья Нефедова 1/2 _ 2

Всю дорогу во Львов я простояла, людей было так много, что воздуха порой не хватало. Уже тогда чудом я успела до комендантского часа доехать до квартиры женщины, которая открыла дверь своего дома для десятков людей, которые ехали в безопасные места. Госпожа Оксана до сих пор у меня в телефоне подписана "Оксана Львов согрела".

Решение ехать за границу

А дальше… Дальше была совсем не запланированная дорога в Германию, с одним рюкзачком и 15-летней девочкой, которую меня попросили вывезти к родственникам.

Автобус Львов — Кельн. Фото: Дарья Нефедова

Я так четко помню вечер 7 марта, уже 15 часов в пути, а я все еще на границе, и здесь я получаю видео-уведомление моей подруги: "Мы родились". Позже узнаю, что рожала она сыночка в Николаеве под сильными обстрелами, а врачи говорили ей, что это салюты прямо на улице.

Граница с Польшей 7 марта. Фото: Дарья Нефедова

Около полуночи 8 марта 2022 года я попала в небольшой город Гревенбройх. Как окажется позже — в этом городе я буду жить следующие 2 года своей жизни.

Забегая наперед, скажу, что я невероятно счастливый человек, ведь на моем пути в Германии попадались и попадаются просто невероятные люди с "широким" сердцем.

Жизнь в немецкой семье

Гревенбройх — это небольшой город в земле Северный Рейн-Вестфалия. Интересно отметить, что больше всего беженцев приняла именно эта земля. В Северный Рейн-Вестфалия зарегистрировано более 231 тысяч украинцев, на втором месте Бавария (158 505), далее — Баден-Вюртемберг (154 749) (информация по состоянию на 1 января 2024 г.).

Первые две недели я прожила у родственников моей подружки, а потом меня пригласила к себе немецкая семья. У них была свободная комната в их доме, и они искренне хотели предоставить свое жилье украинцу. До сих пор я живу в этом доме и буду долго благодарить их, что я смогла почувствовать себя безопасно в чужой стране.

В моей "немецкой семье" Андреа и Бернда есть две дочери — Аника (25 лет) и Зандра (22 года). Девочки живут отдельно от родителей, но очень часто наведываются домой. Именно они помогали мне с первых дней адаптироваться и не чувствовать себя одиноко.

Путешествие Дарьи с Аникой и ее парнем. Фото: Дарья Нефедова

Мы ездили в соседние большие города, они приглашали меня на праздники, где я могла знакомиться и общаться с их друзьями. Это было очень необходимо для меня.

Осознание, что ты "не дома" и первый год жизни за границей

Через несколько недель я начала понимать, что нужно вспоминать немецкий язык, который я когда-то учила в школе. Записалась на языковые курсы и начала оформление документов, чтобы легально находиться в стране.

Надо отдать должное Германии — несмотря на ее безграничную любовь к правилам и бюрократии, я удивительно быстро получила необходимые документы, оформилась на социальную поддержку от государства и получила разрешение на посещение интеграционных курсов, расходы на которые тоже покрыла Германия.

Первый год было очень сложно жить на расстоянии от всей своей привычной жизни. Понимание того, что "как раньше" уже не будет никогда, очень долго не приходило.

Первый раз мне удалось уехать на неделю в Украину через 7 месяцев после полномасштабного вторжения. Эмоции было не передать словами. И страх, и счастье, и тревожность, и любовь — все это было у меня внутри, когда я вышла впервые на перроне киевского вокзала. Таких эмоций я не испытывала никогда в своей жизни. Хотелось целовать землю и никогда не отпускать.

Друзья встречают Дарью в Киеве. Фото: Дарья Нефедова

Затем снова дорога к "временному дому", пытаешься собирать свою жизнь по-новому, кирпич за кирпичом. Окончила интеграционные курсы, получила сертификат владения немецким языком уровня В1, завела друзей — и среди немцев, и среди украинцев, — короткие путешествия по Германии, провела десятки бессонных ночей, ведь мой родной Николаев и не менее родной Киев под ракетными обстрелами.

Записалась впервые к врачу, в парикмахерскую, самостоятельно связалась со службой поддержки немецкого ведомства, и все это, конечно, на немецком. Все эти "впервые" напоминали шаги крошечного ребенка, который с каждым днем развивается и становится сильнее и увереннее в себе.

Планы на будущее

Не успела еще "встать на ноги", а вот уже "2 года вне дома". В дни упадка сил, когда становится невыносимо тоскливо, хочется сделать все возможное, лишь бы вернуться в свои счастливые дни. Но выбираю быть счастливой и здоровой здесь и сейчас.

Дарья на фестивале в Кельне. Фото: Дарья Нефедова

Пока для украинцев временную защиту продлили автоматически до 4 марта 2025 года (это постановление утвердил Бундестат Германии еще в ноябре 2023 года), поэтому и я могу оставаться еще в следующем году здесь.

Также сейчас чувствуется, что Германия хочет помочь как можно большему числу людей трудоустроиться. Уже активно имплементируется так называемая инициатива job turbo, о которой ранее говорил министр труда ФРГ Губертус Гайль.

Окончание интеграционных курсов. Фото: Дарья Нефедова

Пока я посещаю профессиональные курсы по немецкому, чтобы овладеть следующим уровнем языка, ожидаю, когда смогу пройти практику в одном из университетов Германии в отделе Маркетинга и коммуникаций. Планирую в ближайшее время переехать в большой город, а дальше…

А дальше увидим как сложится судьба. Планировать стараюсь, но как говорится: Homo proponit, sed Deus disponit.