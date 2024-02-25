Как живут украинские беженцы в Германии — условия 2024

Украинцы в Испании. Фото: google.com

Мария Кагал Редактор международного отдела

С начала полномасштабного вторжения Испания приютила у себя до 200 тысяч украинских беженцев. Хотя эта страна не пользуется сверхвысокой популярностью среди переселенцев, как Германия или Польша.

Страна уже продлила статус временной защиты до марта 2025 года. Этот статус дает право доступа к рынку труда, право на медицинское обслуживание, социальную помощь и возможность обучения детей в школах.

Выплачивать Испания обещает 400 евро в месяц на взрослого и 100 евро на ребенка. Однако в последнее время выплаты получать все труднее, поэтому в основном украинцы едут туда жить за свой счет.

О своем личном опыте проживания в Испании два года войны специально для Новини.LIVE рассказала журналистка Иванна Согор.

Два года не дома: Иванна Согор из Испании

Два года назад я, как и многие другие, очнулась от телефонного звонка и слов: "Вставай! Началось!". Я решила, что это плохая шутка. И вот уже два года я до сих пор живу с ощущениями параллельного кино.

Тогда я взяла собаку и пошла пить свой утренний кофе в кафе. Меня встретили официанты с испуганными глазами и невозможностью безналичной оплаты. Очереди у банкоматов и люди с чемоданами, бежавшие в разные стороны. Хаос и паника.

После двух недель стало ясно, что это не кончится так быстро, как я себе представляла. Я бы никуда не ехала, но ребенок... Этот страх за ребенка невозможно описать, его можно только ощутить.

Выезд за границу

Мы ехали на машине — это было не самое плохое путешествие, но это были самые плохие 5 дней моей жизни. Почему мы ехали 5 дней? До Испании можно доехать за 2-3 дня. Я до сих пор не знаю. Все было как в тумане.

Выезд в Испанию. Фото: Иванна Согор

Я выбрала Испанию, потому что здесь родственники и многие украинцы, которые уехали значительно раньше, поэтому я думала, что так будет легче.

Первые дни я мало помню, я не хотела никого видеть и осознавать, что я сейчас здесь. Смешно, но именно на эти дни у меня был билет на самолет из Львова в ту же Барселону. Это должен был быть незабываемый уик-энд. Я тоже здесь, но ощущения противоположно другие.

Начало жизни в Испании

Наши земляки, жившие здесь уже давно, встретили нас со словами "вам повезло, что вам сразу Испания дает документы на жизнь и труд". Никогда не думала, что такую чушь может сказать украинец украинцу за границей.

Посты в "Фейсбуке", где только что прибывшие просят совета, как освоиться, разрывались комментариями земляков — "уезжайте", "здесь и без вас работы мало".

"Старые" эмигранты не могли пережить наши нарощенные ресницы, машины и новые айфоны. Да что там правду таить — в госучреждениях все ждали увидеть бедных украинцев, а беженцы оказались не бедными. Наши приезжие не хотели идти мыть гостиницы, и за это нас еще больше возненавидели.

Иванна в Испании. Фото: Иванна Согор

Из Украины до нас доносилось, что мы предатели, греем задницы на солнце и покинули свою страну. А мы просто пытались выжить.

Быстро стало ясно, что искать помощи среди украинцев не стоит. Еще одним открытием для меня было то, что украинцы друг другу помогают за деньги. То есть нужно пойти с тобой в банк? Плати 20-50 евро.

Возможно, у меня тогда была самая настоящая депрессия, но инстинкт выживания пересилил ее. Я слышала о программах для украинских беженцев, где предоставляют жилье и питание, но в моей голове пульсировало мнение: "нужна работа и зарплата". Я верила и до сих пор верю только в заработанные деньги.

Предложение от Красного креста

Условия проживания от Красного креста: тебя поселяют в гостиницу и оплачивают тебе проживание и питание, отправляют на курсы языка, побуждают найти работу и отдельное жилье.

Поселить могут в любой точке Испании, выбирать город невозможно. Не нравится — сходишь с программы. Следующая фаза — это переселение в отдельное жилье, и первый год его оплачивает Красный крест, дальше помощь заканчивается. За этот период ты должен уже выучить язык, найти работу и самостоятельно оплачивать свою жизнь.

Я очень много раз пожалела, что отказалась от программы Красного креста, где тебя снабжают всем. Знаю многих, кто жил по этой программе и по-тихому подрабатывали без контракта. Если бы Красный крест узнал, сразу бы выгнали из гостиницы, где они жили.

И я не осуждаю этих женщин, но испанцы такое очень не любят. Теперь, когда заканчивается эта программа, за жилье должны платить сами, а многие так и не нашли работу. И я не скажу, что это все люди, которые любят халяву. Очень многих Красный крест поселил в забитых селах, где работы в принципе нет, равно как и общественного транспорта, чтобы, например, добраться до большего города.

Аренда жилья

Арендовать квартиру в Барселоне невозможно от слова вообще — безумные условия, что даже не все испанцы могут их выполнить. К примеру, стоимость аренды не должна быть выше 30% твоей зарплаты. Квартира в месяц — примерно 1500 евро, вот и считайте.

Я молчу, что эта зарплата у тебя должна быть подтверждена за весь прошлый год. А минимальная зарплата здесь примерно 1200 евро за полную рабочую неделю. Даже если ты работаешь с утра до ночи, ты не можешь себе позволить арендовать квартиру.

Иванна с дочерью. Фото: Иванна Согор

Очень популярно арендовать комнату в квартире с другими людьми, но когда у тебя есть ребенок и собака, никто такого соседа не хочет. Поэтому возвращаемся к первому предложению — арендовать жилье в Барселоне невозможно от слова вообще.

Работа в Испании

Свою первую работу нашла через "Фейсбук". Женщина говорила, что хочет помочь беженке, и я ей была очень благодарна. До слез на глазах растрогала готовность помочь украинцам. Но очень быстро стало ясно, что основной ее мотив — это не альтруизм.

Без языка, без знания законов, в ситуации, где стоит вопрос выживания тебя и твоего ребенка в чужой стране, очень легко сделать из тебя трудового раба. Я работала за копейки, без обеда и с 1 выходным.

В принципе, как теперь уже ясно, мы все, приехав со страхом и желанием выжить, стали очень лакомым куском для нечестных работодателей.

На моей второй работе, которую я тоже нашла сама в соцсети, моими коллегами были такие же беженки, как я. Нравственно стало легче. Очень странно выглядела работодательница, которая нанимала только беженок и ни одной испанки. Но кто там будет вдаваться в глубокие размышления, есть работа, есть зарплата, и мы счастливы.

Все стало понятно около полугода. Мотив был такой же – обход испанских трудовых законов и защиты работника из расчета, что новенькие не знают языка и законов, поэтому с ними можно делать то, что в Испании запрещено.

Испанцы очень долго и настойчиво боролись за свои трудовые права и не любят нелегалов за то, что мы работаем вне этого. Официальное трудоустройство, законный обед, выходные, рабочие часы — всего этого можно не соблюдать, если у тебя есть человек, который этих законов не знает.

Моя новая руководительница нарушила все трудовые законы, какие только можно в Испании. Последнее мое право, которое она нарушила – увольнение день в день без причины.

Я обратилась к адвокату, и она выплатила мне около 3000 евро компенсации. Защита прав рабочего — святое дело в Испании, шутить с этими законами не стоит. И это могут знать только те, кто уже давно здесь. Новенькие, конечно, не знают, потому нас так быстро брали все на работу.

Обучение и медицина

Пока я работала, мой ребенок ходил в испанскую школу. Сначала всех наших детей брали в школу без каких-либо документов. Сразу назначались дополнительные уроки каталанского языка.

Моя дочь сейчас учится в школе полуплатной. 50% платят родители, 50% — государство. Это примерно 200 евро в месяц. Подход к воспитанию и обучению другой, и многим он кажется слишком легким. Я бы не согласилась с таким мнением. Каждый ребенок привлечен максимально, и котангенсы тоже учат, но не на уровне физмата.

Иванна с дочерью и собакой. Фото: Иванна Согор

Медицинская сфера также организована по-другому и, возможно, все очень просто и удобно, но ты, не зная языка, не можешь разобраться с элементарным.

Во-первых, доступ к твоему участковому врачу — через предварительную запись. Обычно его ждать нужно три недели. Если что-то очень срочное — иди на скорую. Сидишь в общей очереди, пока не перестанет болеть, потому что здесь классифицируют по уровню ургентности. Твою непонятную головную боль успокоят таблеткой ибупрофена — и жди до бесконечности.

Первый год я молилась, чтобы у нас ничего не болело, ибо как это все осилить самой — неизвестно. Плюс работа – нет больничных, кто будет с ребенком дома — нет никого. Через год сам педиатр позвонил ко мне и спросил, где ребенок, потому что год они его не видели. Просили привезти, показать и сделать плановые прививки.

Особенности Испании

Не скажу, что у нас в Украине все лучше, но в первый год именно так и чувствовалось. По состоянию на второй год чувствуется все вокруг гораздо легче, однако есть вещи, где Европе к нам как к небу на четвереньках. Чего только стоит приложение "Дія", "документ сервис готов" и наши ЦНАПы.

Испанцы любят стоять в очередях, поэтому траты по пол дня на один прием — здесь это норма, и менять это они даже не то, что не планируют, этого нет в их генетическом коде.

Надо изучить правило — всю работу здесь можно провернуть только к обеду, и с начала недели. Наше "давай после праздников" — это их "маньяна".

Банки работают лишь с утра несколько часов, я с тоской на сердце вспоминала ПриватБанк с 6 операционистами и объявлением на дверях "Пришлось стоять в очереди? Обратись в нашу службу поддержки". Здесь в банке работает только один операционист, и к нему очередь длинная, как две недели.

Также испанцы любят поговорить. С этим единственным работником банка они будут говорить о погоде, как крутят колени и о вчерашних новостях. Это так принято, никто в очереди не закатит глаз, и не дай Бог обратить им внимание, что имей уважение к другому ожидающему. Неуважение как раз в том, что ты не даешь им поговорить. Особенно это выходит за пределы адекватности, когда это делают с водителем автобуса на остановке.

Выйти замуж за испанца

Розовая мечта каждой эмигрантки — выйти замуж за испанца. И действительно — многие проблемы исчезают, если у тебя есть испанский муж. Все мечтают выйти замуж, сменить гражданство и жить не тосковать.

Мой опыт уже с самого начала был другим. Меня унижал сам разговор об изменении гражданства с украинского на испанское. А что не так с моим гражданством? Я категорически против все еще. Очень грустно бороться с общим мнением, что все эмигранты мечтают получить испанское гражданство.

А испанские мужчины только рады жениться на ком-то из нас. Местные мачо не любят своих же испанок, потому что они феминистки. Гораздо больше им нравятся женщины-хозяйки-кухарки-уборщицы-няни в одном теле. Очень много историй о том, как испанские мужчины убивали наших украинских женщин. Это страшилки для новоприбывших или реальные истории — не знаю, но скажу вам точно, я тоже могла стать главной героиней кровавой новости в испанской газете.

Но все начиналось совсем не так. Это были ужины в Париже, доставка цветов на работу и весь мир к моим ногам. Все мечтают выйти за испанца, а мой испанец мечтал жениться на мне. Наш роман выглядел как в сказке. Однако каждая история домашнего насилия начинается с истории о любви.

Иванна с испанским мужчиной. Фото: Иванна Согор

Ровно месяц после женитьбы, когда мой испанский новоиспеченный мужчина устроил мне дома террор с биением посуды, мебели и физической силой, сомнений не было – он домашний агрессор.

Дальше на собственной шкуре мне пришлось ощутить, как эта страна защищает женщин в таких случаях. Я позвонила в полицию и на своем недоиспанском языке объяснила, что мой муж начал крушить все в доме и поднимать на меня руку.

Он сказал: "Полиция ничего не сделает. Я добьюсь, что тебя и твою дочь депортируют обратно в Украину". Я верила ему, потому что наша полиция не слишком помогает в таких ситуациях. Однако все закружилось по-другому.

В ту ночь он ночевал в отделе полиции. Утром следующего дня уже был суд. Я сняла побои и давала показания. Мне вызвали адвоката, переводчика и такси.

Мой испанский любимый на суде убеждал, что я лгу, однако испанская полиция, приезжавшая по вызову, подтвердила мои показания. Нет разницы, на каких правах ты в Испании, на каком языке говоришь — ты будешь защищена.

Мой испанский мачо знал испанские законы, а я нет. Он знал, что ему светит, а я нет. Решение суда — мы с дочерью остаемся проживать в его доме на неопределенный срок, то есть до тех пор, пока нам это нужно будет, а ему присуждают 2,5 года тюрьмы и 5 лет не приближаться ко мне и моей дочери, нашему месту жительства и ее школе.

Однако жить в его доме я не хотела, отказались от материальной компенсации. Нас с дочерью забрали во временное социальное жилье для пострадавших женщин. Там оплачивают полностью проживание, питание, одежду и все остальное. Помогают найти работу, с тобой работают психологи и объясняют о домашних агрессорах и дают тебе максимальную поддержку, лишь бы ты не вернулась в такие отношения.

Очень досадно, но тут я столкнулась с кардинально другими мыслями по поводу этой ситуации. Многие из наших говорили: простить и вернуться, большой процент женщин в мире так и делают.

Многие из моего окружения переводили вину за то, что произошло, на меня или частично, или полностью. К счастью, рядом были государственные бесплатные психологи, четко объяснявшие, что вины жертвы перед агрессором нет.

Сейчас, пока мой испанский мужчина ждет решения апелляции, я снова начинаю новую жизнь в Барселоне.

Теперь моя цель не "выжить", а "жить". Гонимая в спину страхом смерти, можно согласиться на рабскую работу или на жизнь с агрессором. Теперь я никуда не спешу, учусь испанского "маньяна".

Иванна в Испании. Фото: Иванна Согор

Первый год я была уверена, что я останусь в Испании уже навсегда, привыкну. А теперь я уже не уверена в этом, думаю, многие из нас убедились на собственном опыте, что везде хорошо, а дома лучше. Как бы ни было плохо в своей стране, ты не чувствуешь такой оторванности и чужбины, на тебя не смотрят так, словно ты незваный гость.

Мы всегда здесь будем чужаками. Я горжусь своим происхождением, гражданством и своей страной. Всюду можно прижиться, но лучше я буду платить налоги в бюджет своей страны, а не чужой.