Как живет оккупированный Крым сегодня: интервью Чубарова

Рефат Чубаров. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Как живет оккупированный Крым и почему Украина не выстоит без деоккупации полуострова — в интервью Новини.LIVE рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Как в последние 10 лет аннексии и 2 года полномасштабного вторжения живет оккупированный Крым?

— Живет по-разному, потому что население Крыма разнообразное. Упорных сторонники России стало гораздо меньше, но они еще есть. Это выходцы из России, незаконно переселенные в Крым после аннексии. Но сейчас они в определенной то панике, то тревоге, потому что осознают, что Крым будет освобожден. На сегодняшний день полуостров является прифронтовой территорией.

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Есть многочисленная часть крымчан, которая ожидает освобождения. Это крымские татары, этнические украинцы. Их очень волнует, как это будет происходить — военным способом или дипломатическим. Мы советуем им, чтобы они готовились к ситуациям, при которых нужно будет заботиться о своей безопасности.

То есть к эвакуации?

— Нет. Те, кто живут близко к военным объектам, чтобы заранее находили другие места. Кто живет на земле, как мы говорим, в своих домах или в селе, чтобы они готовили погреба для безопасности. Те, кто в городе, чтобы знали о маршрутах в бомбоубежища. Люди должны быть готовы к разным действиям.

Рефат Чубаров и Галина Остаповец. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Ну и о Крыме. Там немало тех, кто не знают, чего именно хотят, но в любой момент все хотят покоя. Однако все уже понимают, что пока вопрос Крыма не решится, покоя не будет. Другое дело, разные части населения Крыма по-своему хотят этого решения.

Кто-то хочет, чтобы Крым остался, как Москва утверждает, навечно в составе России, кто-то, чтобы оккупанты убрались с полуострова.

А почему сторонников Москвы в Крыму стало меньше?

— В первые годы Москве удавалось навязать мнение, что мир уже согласился с тем, что Крым является частью России и скоро будут сняты все санкции. Мы видели взрыв строительства нового жилья, продажи квартир и незаконное переселение почти 1 млн россиян в Крым. Сейчас этого уже нет, и это говорит о том, что они отдают себе отчет: того, что утверждает Москва, не произойдет.

Крым, весной 2022 года. Фото: Reuters

Что происходит в Крыму с мобилизацией в связи с усилением наступления россиян почти по всей линии фронта?

— Частичная мобилизация очень ударила по Крыму в сентябре-декабре 2022 года. Для местных гауляйтеров это была еще одна возможность расправиться с нелояльными к себе слоями. И они стали раздавать им повестки. В первые недели это были крымские татары, которым досталось 70-80% повесток. Всего их было роздано 20 тысяч.

Это привело к тому, что тысячи людей во избежание принудительной мобилизации в российскую армию вынуждены были покинуть Крым.

Мы тоже ежедневно призывали людей не идти в российскую армию и не брать в руки оружие против своих сограждан и собственного государства. И мы очень благодарны, что люди так и поступили.

Позже темпы мобилизации снизились, но теперь, после так называемых выборов президента России, усилились слухи, что вот-вот в Крыму будут новые волны. Снова возникло основание уезжать из Крыма.

Слухи о новых волнах мобилизации подтверждаются?

— Мы пока не видим активных действий. Кроме того, во время первой волны мобилизации, которая была в сентябре-декабре 2022 года, тысячи крымчан покинули полуостров.

Мобилизация в Крыму. Фото: РосСМИ

Из тех 20 тысяч розданных повесток не все призывники должны были попасть в армию. Оккупанты больше хотели и протестировать свою учетную систему, и увидеть поведение людей.

По большому счету, в 2022 году они обнаружили многих, кто при любых условиях не пойдет в российскую армию по мобилизации.

Часть этих людей переждала мобилизационный период и вернулась обратно. Но теперь мы советуем им снова покинуть дом, потому что они снова под прицелом.

Есть ли статистика, сколько крымчан погибло на войне?

— Можем отследить только публичные ситуации. В первые месяцы полномасштабной войны оккупационные власти с целью пропаганды для привлечения людей в российскую армию, устраивали семьям убитых пышные похороны. Это количество превышает тысячу человек.

Данную цифру подтверждает количество людей, точнее участников так называемой СВО, подавших заявления на получение земельных участков Крыма. Официально их 960.

Я встречала неофициальную цифру около 5-6 тысяч человек

— В первые месяцы войны российские войска несли очень большие потери, и в том числе на южном направлении. Оккупанты пытались оттянуть время, чтобы доставить тела убитых родным. Многих содержали в моргах Крыма, хотя они были из разных регионов России. В конце концов, часть похоронили в Крыму.

Позже россияне нашли другие возможности и логистику и решили этот вопрос.

Крым — территория глобальной несвободы. Насколько там все закручено?

— Есть два метода, с помощью которых оккупационные власти пытаются контролировать крымское общество. Первый — безумная массированная пропаганда 24 на 7. Неосведомленные в новых технологиях люди боятся, что их отследят, поэтому не пользуюсь социальными пабликами и мессенджерами. Второе — это репрессии из-за устрашения, страха и пропаганды.

Возможно, пожилым людям легче понять, что происходит в Крыму, потому что они еще помнят Советский Союз. Но и здесь есть отличие. В Советском Союзе, если ты не проявлял открытого противопоставления советской системе и не выражал своего недовольства какими-либо сторонами советской жизни, то, как правило, система тебя не трогала.

А в Крыму нужно демонстрировать свою лояльность власти. Если ты этого не делаешь, рано или поздно обязательно попадешь во внимание карательных структур. Особенно, если работаешь в таких сферах, где заметен. Поэтому крымчанам очень тяжело. Можно сказать, что они должны выживать в любых условиях.

Мы рекомендуем им как можно дальше держаться от оккупационных структур, направленных на укрепление состояния оккупации.

Это очень сложно, ведь людям нужно жить хотя бы при наличии минимальных базовых вещей: больницы, школы, продуктовые магазины

– Абсолютно изолироваться нельзя. И очень хотел бы, чтобы это осознавали мои коллеги — народные депутаты. Пока у нас в оккупации живут сотни тысяч наших людей. И это нужно осознавать.

Цены в Киеве. Фото: FB/Рюмшин

Это значит, что люди в оккупации должны знать о так называемых красных линиях, о действиях, которые могут подпасть под преступления. Чтобы они знали, за что государство обвинить их не может, потому что они действительно на этой земле выживают. Они же не могут сотнями тысяч покинуть свой дом и уехать.

Можно ли жить в Крыму без российского гражданства?

— Нет. Без российского паспорта ты сразу превращаешься в человека со статусом иностранца в собственном доме. Сразу вступают нормы, согласно которым иностранец не может находиться на полуострове более 180 суток. Нужно уезжать и снова заезжать.

Но в целом наше государство приняло совершенно мудрую позицию. Российские паспорта в оккупации мы называем навязанными и полученными по принуждению. И кстати, Комитет ООН по правам человека принудительную паспортизацию украинцев на оккупированных территориях тоже считает преступлением со стороны России. И нам нужно придерживаться именно такого подхода.

Что происходит в Крыму с ценами? Многие пишут о том, что они выросли почти втрое, а зарплаты и пенсии стоят на месте

— Для того, чтобы осознавать ценовую политику в оккупированном Крыму, следует читать местные паблики. Особенно в течение продолжительного периода.

Помню, когда россияне начали строить Керченский мост, было много бодрых утверждений, что после его открытия все будет значительно дешевле. Мост построили, а цены растут дальше.

Крымский мост. Фото: Reuters

Логистика логистикой, но экономику не проведешь. С августа 2022 года, когда ВСУ начала наносить удары по военным объектам в Крыму, цены снова пошли вверх. Ведь все риски бизнес перевел в цену и соответственно потребителя.

Но местные ватники оправдывают это тем, что, мол, российский бизнес, в отличие от Путина, до сих пор не осознал, что Крым — Россия. И просто пытается на нас нажиться.

Относительно зарплат бюджетникам и пенсий, после аннексии Крыма, чтобы привлечь побольше симпатии людей, оккупанты пошли на популярные вещи. Если в Украине в тот момент минимальная пенсия составила 832 гривны, то в Крыму эту сумму умножили на 3,8.

Буквально через месяц пенсионеры начали получать минимум от 3,4 тысячи гривен. Представляете эту разницу? Учителя, получавшие 250-300 долларов, начали получать почти под тысячу.

Таким образом оккупанты покупали симпатии крымчан, чтобы те или молчали, или, наоборот, хвалили Россию. Мол, наконец-то им стало хорошо жить.

Но это длилось недолго. В декабре 2014-го — январе 2015-го цены отпустили и они сравнялись с зарплатами. Но в Крыму есть категории, которые довольны зарплатами. Это сотрудники карательных структур, оккупационное управление.

Какая ситуация в Крыму с питьевой водой?

— Для того чтобы вода поступала в Крым естественным способом, хотя бы в Джанкой, где начинались насосные станции, было в том числе построено Каховское водохранилище. 80% воды, поставляемой из него Крымским каналом, использовалось в сельском хозяйстве.

С 2014 года эта вода перестала поступать, и оккупанты начали неконтролируемо пробивать глубинные скважины, тем самым запустили разрушение окружающей среды.

Крым как подушка на море. И когда оккупанты начали выкачивать глубинные воды, они спровоцировали пустоты в земле. Те, в свою очередь, стали заполняться морской водой, которая начала поднимать почву. И этот процесс вызывает большую тревогу.

И когда в прошлом году была взорвана дамба на Каховском водохранилище, соответственно вода перестала поступать в Крым по каналу. Теперь они снова вернулись в режим максимальной экономии воды.

Крымский мост все еще используется для перевозки военных грузов?

— Если исходить из информации, которую они сами обнародуют, то сейчас на мост допускают транспорт до 3,5 тонн. Выходит, что тяжелая техника и все прочее якобы не может там ехать. И это подтверждают наши эксперты. Несмотря на победоносные реляции, оккупанты не восстановили мост после двух подрывов.

Удар по Крымскому мосту, октябрь 2022 года. Фото: Roman Dmitriyev/AFP

И если раньше они направляли поврежденную военную технику из Запорожской и Херсонской областей в Крым и уже там распределяли на ремонт или перебрасывали дальше, на территорию России, то теперь она вообще не заходит в Крым.

Теперь они срочно сооружают альтернативный путь по суше и пытаются переправлять технику по нему. Думаю, что таким образом они готовятся на случай потери контроля над Крымом. Но когда мы говорим об освобождении Крыма, то полуостров невозможно освободить без деоккупации всей Херсонской области.

Это всеохватывающий подход.

Известно ли вам количество военных объектов на территории Крыма?

— Украинские журналисты вместе с военными экспертами насчитали 226-230 таких объектов в Крыму. Это военные гарнизоны, аэродромы, хранилища боеприпасов, техники, стационарные ЗРК. Крым милитаризирован очень сильно.

Ядерное оружие в Крыму есть?

— На территории Крыма были сохранены строившиеся объекты для хранения и обслуживания ядерного оружия. В том числе и используемого морскими военными кораблями, торпеды с ядерными боеприпасами и так далее.

Это места между Судаком и Феодосией и тоннели вблизи Севастополя. После захвата Крыма оккупанты восстановили данную инфраструктуру. В 2017 году это также подтверждали солидные военные эксперты, а позже и спутниковые снимки.

Взрывы в Крыму. Фото: РосСМИ

Однако, есть ли там сейчас ядерное оружие, мне кажется, это достаточно проблематично устроить. Ведь оккупанты даже переместили корабли ближе к берегам России, в Новороссийск. Так же из-за больших потерь перебазируют вглубь России и самолеты с аэродромов Крыма.

Путин втихаря уволил Шойгу с должности министра обороны, перевел его в СНБО, а на его место назначил одного из своих ближайших помощников — Андрея Белоусова. О чем это может свидетельствовать?

— Путин совершенно недоволен тем, что не достиг цели, но вину он на себя взять не может, поэтому переводит его на другие направления. Замена Шойгу прогнозировалась. Почему именно на Андрея Белоусова — сказать трудно, но я знаю, что он был одним из идеологов захвата Крыма. Более того, он относился к группе, утверждавшей, что эта аннексия для России будет абсолютно безнаказанной.

Кстати, некоторые эксперты считают Белоусова хорошим экономистом, который должен перевести войну в долгий военный военный марафон, чтобы истощить нас.

Помню, что в первые месяцы оккупации они требовали моей встречи с кремлевскими чиновниками. Одним из них был Андрей Белоусов. Они хотели, чтобы я приехал в Москву, встретился с ними и каким-то образом зафиксировал, что мы принимаем оккупацию.

Прямо на вас выходили?

— Через представителя президента России — Белавинцева (Олег Белавинцев. — Ред.), разведчика и шпиона в западных странах. Тоже очень близок к Путину. И вот они постоянно подталкивали меня встретиться с помощниками Путина для того, чтобы потом встретиться уже с Путиным.

Владимир Путин и Андрей Белоусов. Фото: РосСМИ

Я отвечал, что могу встретиться с ним только по одному вопросу — вопросу безопасности крымских татар и других граждан, живущих в Крыму. Но, думаю, они хотели, чтобы эта встреча была в ожидаемом для них русле, где я должен просто поблагодарить за аннексию Крыма.

Учитывая нынешнюю непростую и сложную ситуацию на фронте, верите в освобождение Крыма?

— Да. Это прозвучит банально, но у нас просто нет иного выхода. Без освобождения Крыма Украина просто не выстоит. И я не вижу другого формата продления независимого украинского государства без возвращения в Крым.

Ведь Крым — это не только военная опасность для Украины. Это еще и экономическая опасность, торговые пути, морские пути и прочее.

Поэтому у нас нет другого выхода, как освободить Крым.