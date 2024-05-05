Балтийская сельдь на грани исчезновения — что произошло

Рыбаки в Норвегии. Фото: facebook.com/Sportquestholiday

Растущий спрос на лосось приводит к экологическому кризису в Балтийском море, где запасы сельди, важной для местной экосистемы, стремительно сокращаются. Это угрожает биоразнообразию и выживанию малых рыболовных хозяйств.

Об этом сообщило издание Bloomberg в субботу, 4 мая.

Читайте также:

Почему балтийская сельдь вымирает

Норвежские фермы, производящие более половины мирового фермерского лосося, используют сельдь как корм, что повлекло за собой снижение его популяции на 90% с 1960-х годов. Европейская комиссия предлагала полностью запретить ловлю сельди, но это решение было ветировано странами Балтийского региона из-за экономических интересов.

Малые производители ферментированной сельди, такие как Бьорн Лундгрен, видят резкое уменьшение запасов рыбы и призывают запретить ловлю сельди, которая не предназначена для потребления людьми.

Уменьшение спроса на сельдь для потребления людьми заставляет отрасль продавать улов для корма, что оставляет экосистему на грани выживания и влияет на малые рыболовные хозяйства.

Неправильные политические решения повлекли за собой снижение запасов рыбы в Балтийском море. Эксперты призывают прекратить промышленное траление, чтобы восстановить популяцию сельди, иногда даже рассматривая полный запрет. Финляндия запретила траление на пять недель с 25 мая, в период нереста сельди, а Швеция планирует подобные мероприятия.

Генрик Сведанг из Стокгольмского университета утверждает, что запасы сельди в Балтийском море являются одними из самых изнурительных в Европе, сравнивая ситуацию с другими крахами рыбных запасов.

ЕС снизил квоты, но позволяет ловить более 95 000 тонн сельди. В то же время норвежская индустрия лосося процветает с ожидаемым ростом аквакультуры на 40% к 2028 году. Норвегия планирует экспортировать 5 миллионов тонн лосося и форели к 2050 году. Однако крупная промышленность, исчерпывающая ресурсы мировых океанов, может уже достичь своих пределов.

Напомним, ученые объяснили, почему сыр камамбер находится на грани исчезновения.

Ранее мы писали, что новое исследование ученых показало, что под поверхностью Земли на глубине от 410 до 660 км находится большой резервуар воды, имеющий тесную связь с поверхностными водами.