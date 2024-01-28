АРМА подала более 10 законодательных инициатив за полгода, — Елена Дума

Глава АРМА Елена Дума. Фото: скриншот

За первое полугодие 2023 года Агентство по розыску и менеджменту активов провело более 10 законодательных инициатив. В противовес — за весь 2022 год было внесено только три законопроекта.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщила глава АРМА Елена Дума.

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Законодательная инициатива АРМА

АРМА за первое полугодие 2023 года внесло более 10 законопроектов.

В первую очередь Агентство внесло постановления об упорядочении конкурсных процедур, отборе управляющего актива. Ведь этот процесс должен быть прозрачным.

"719 и 558 постановлений, устанавливающих также прозрачные правила реализации активов на территории Украины, и в том числе за пределами Украины. Эти постановления уже одобрены, уже подписаны и уже в соответствии с ними осуществляется объявление", — пояснила Елена Дума.

Елена убеждена — эти постановления должны значительно ускорить реализацию активов и наполнить бюджет.

Также определенные договоры, действующие в Украине, необходимо пересмотреть, чтобы те приносили больше денег.

"Есть кейсы, например Дмитрия Святаша, Константина Живаго, которые используются, и они дают неоправданно малые цифры. 100% я буду осуществлять усиление эффективности и контроля за этими активами, и будем их пересматривать", — обещает глава АРМА.

Напомним, АРМА разыскало элитное имущество скандального бизнесмена Игоря Гринкевича. Ценные активы были обнаружены также у родственников и сообщников преступника.