Подоляк пояснив подальші умови виконання Україною умов контракту по нафтопровіду "Дружба"

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Нафтопровід "Дружба", який пролягає через Україну, припинить роботу з 1 січня 2025 року. Через нього Словаччина, Чехія та Угорщина отримували російську нафту. Україна виконувала та виконуватиме свої контрактні зобов'язання.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Нафтопровід "Дружба" зупинить свою роботу

Михайло Подоляк зауважив, що окрім газу, з 1 січня 2025 року також припиняє роботу і нафтопровід "Дружба". Через нього деякі країни Європи отримували російську нафту.

"Це перш за все Словаччина, Чехія і улюблена нами Угорщина. Вони отримували, але була Резолюція Європейського союзу — консолідоване рішення, що вони мають знайти можливості диверсифікувати постачання нафти і припинити транзит через Україну російської нафти. Так само це стосується й газу", — розповів Подоляк.

Як пролягає нафтопровід "Дружба". Фото: графіка DW

Радник додав, що Україна не могла зупинити раніше транзит російської нафти через країну через контракти.

"Це є транзитна місія України. Ми не можемо одноосібно приймати рішення, незалежно від того, в якому стані ми знаходимось. Але безумовно з 1 січня 2025 року все це закінчується", — сказав Подоляк.

Також посадовець ОП наголосив, що це ключовий момент, через який Росія втратить свої головні ринки, адже раніше ринок ЄС давав найбільше доходів Москві. Окрім того, Володимир Путін втратить політичний вплив завдяки нафті та газу.

"Росія втратила репутацію та не впливає на глобальні процеси. Москва втрачає конкретні ринки збуту своїх продуктів. Тому продає ту ж нафту та газ із великими знижками на азійських ринках. Але це поки що. А далі ситуація для Росії буде все гіршою. "Фантастично талановитий" менеджер Путін", — додав Подоляк.