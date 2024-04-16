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Кислиця у Радбезі ООН пояснив причини провокацій Росії на ЗАЕС

16 квітня 2024 08:12
- Анна Полісученко
Кислиця у Радбезі ООН пояснив причини провокацій Росії на ЗАЕС
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: Facebook Сергія Кислиці
- Анна Полісученко

Росія намагається звинувачувати Україну в атаках на ЗАЕС, сподіваючись зняти з порядку денного питання деокупації станції. Таку заяву зробив на засіданні Ради безпеки ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Про це повідомляє Укрінформ у вівторок, 16 квітня.

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Яка справжня причина загрози на ЗАЕС

У понеділок, 15 квітня, Рада безпеки ООН обговорила ситуацію на Запорізькій АЕС, захопленій російськими військами у березні 2022 року, зокрема атаки безпілотників на ЗАЕС 7 квітня.

"Єдиною першопричиною всіх ризиків для ядерної безпеки є неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України", — наголосив Кислиця.

Події на ЗАЕС 7 та 9 квітня 2024 року та після цього, були добре спланованою операцією під чужим прапором з боку РФ, пояснив він.

"Вона була спрямована на зміщення фокусу від вищезгаданої першопричини та єдиного способу усунути всі загрози ядерній та фізичній ядерній безпеці, а саме — деокупації станції", — додав Кислиця.

За словами постпреда України при ООН, Москва хоче "згодувати світу версію про те, що ядерні реактори, захист яких був спроектований таким чином, аби витримувати найсильніші удари, були атаковані малопотужними безпілотниками ближнього радіусу дії", призначених для враження піхоти й невеликих транспортних засобів на відстані кількох кілометрів.

Посилення мілітаризації станції та прилеглих окупованих територій залишається частиною російської воєнної стратегії, заявив він. Москва використовує їх як прикриття для артилерійських ударів по територіях і населених пунктах на іншому березі Дніпра, розповів Сергій Кислиця.

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Російський військовий на ЗАЕС. Фото: REUTERS

Які ще порушення з боку Росії були зафіксовані на ЗАЕС

Нещодавно в соцмережах з'явились кадри російських солдатів та військової техніки в коридорах енергоблоків, додав він.

Серед порушень, які здійснює РФ, — встановлення протипіхотних мін по периметру станції, блокування доступу законного керівництва й персоналу на об'єкт, відключення автоматизованої передачі даних від системи радіаційного моніторингу, а також незабезпечення своєчасного та повного технічного обслуговування.

Представник України категорично відкидає "божевільні звинувачення" в тому, що вона може спричинити ядерну катастрофу.

"Невже хтось вірить, що країна, яка все ще відновлюється після найбільшої ядерної катастрофи, хотіла б повторення Чорнобиля 1986 року? Така ідея могла прийти в голову лише кремлівським пропагандистам, які відкрито мріють про те, щоб радіоактивний пил засипав українські міста", — підкреслив дипломат.

Кислиця закликав міжнародну спільноту рішуче засудити провокації росіян на ЗАЕС і долучитись до реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського, серед пунктів якої є й відновлення ядерної та радіаційної безпеки.

Разом з тим, Україна закликає всіх партнерів посилити тиск на агресора, у тому числі через запровадження санкцій проти сектору атомної енергетики, — задля недопущення подальших російських провокацій на ЗАЕС та сприяння деокупації станції, сказав постпред.

Раніше ми писали, що росіяни готують провокацію на Запорізькій АЕС.

Також ми повідомляли, що МАГАТЕ повідомили про вибух дрона на території ЗАЕС.

ООН
Сергій Кислиця
безпека
Запорізька АЕС
ядерна небезпека

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