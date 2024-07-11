Найкращі країни для переїзду в 2024 році — список

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Переїзд в іншу країну не обов'язково має коштувати дорого. Вирішуючи, переїхати за кордон для життя чи роботи, одним із найважливіших факторів, який слід враховувати, є особисті фінанси.

Про це повідомляє CNBC.

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За даними нового дослідження InterNations, В'єтнам четвертий рік поспіль є найдоступнішою країною у світі для експатів, посідаючи перше місце серед 53 країн, коли йдеться про особисті фінанси.

З 53 місць В'єтнам посів 40 місце за якістю життя, 29 місце з таких важливих для експатів питань, як цифровізація, житло та мова, та 14 місце за рейтингом роботи за кордоном — з урахуванням таких факторів, як перспективи кар'єрного зростання, зарплата та гарантія зайнятості.

Понад 12 000 експатів зі 174 територій по всьому світу взяли участь в опитуванні Expat Insider 2024, яке дозволило з'ясувати найкращі та найгірші місця для життя, якість життя, роботу за кордоном та особисті фінанси.

Що стосується Індексу особистих фінансів, компанія InterNations попросила респондентів оцінити рівень своєї особистої задоволеності за трьома напрямами:

загальна вартість життя,

задоволеність фінансовим становищем,

чи достатньо доходу у домогосподарств для ведення комфортного життя.

Ці дані були використані для складання звіту, який практично не змінився порівняно з минулим роком, за винятком нового учасника у списку — Бразилії (9 місце), яка замінила Малайзію, яка опустилася з 5 місця у 2023 році на 11 місце цього року.

Найдоступніші для переїзду країни

Ось 10 напрямків, які експати вважають найкращими з погляду своїх особистих фінансів:

В'єтнам Колумбія Індонезія Панама Філіппіни Індія Мексика Таїланд Бразилія Китай

Азійські країни домінували у списку цього року, посівши 6 із 10 верхніх позицій. До Південно-Східної Азії, зокрема, виділилися: В'єтнам, Індонезія, Філіппіни та Таїланд, які увійшли до першої десятки.

"Житло — це великий плюс у всіх чотирьох країнах: Таїланд займає 1 місце, В'єтнам — 2, Філіппіни — 5, а Індонезія — 8. Більшість емігрантів погоджуються з тим, що знайти житло легко, і вони задоволені тим, наскільки воно доступне", — розповіла Катрін Чудоба, директор з маркетингу InterNations.

Серед опитаних експатів, які живуть у В'єтнамі, 86% оцінюють вартість життя у В'єтнамі позитивно — це більш ніж удвічі більше, ніж середній показник у світі (40%), а 65% респондентів у країні кажуть, що вони задоволені своїм фінансовим становищем у порівнянні з 54% у всьому світі.

Крім того, опитування показало, що 68% респондентів стверджують, що наявного сімейного доходу більш ніж достатньо для комфортного життя порівняно з 41% у всьому світі.

"Життя тут для мене вільне від стресу, це чудова зміна мого робочого життя, яке було дуже насиченим і метушливим", — сказав виданню британський емігрант, який живе у В'єтнамі.

Мало того, що витрати на життя низькі, експатам, як правило, платять більше у В'єтнамі. За даними InterNations, річний дохід до оподаткування майже вдвічі перевищує середній світовий дохід у 150 тис. доларів або більше (19% проти 10% у всьому світі).

Загалом, згідно зі звітом, у В'єтнамі баланс між роботою та особистим життям стоїть вище за кар'єрне зростання. Примітно, що менше половини (46%) експатів у країні працюють повний робочий день, тоді як у середньому у світі цей показник становить 57%. Приблизно кожен п'ятий експат (21%) працює неповний робочий день і близько 18% експатів — пенсіонери.

Крім оцінки задоволеності експатів особистими фінансами, дослідження InterNations Expat Insider також зібрало дані про те, які напрями загалом є найкращими для експатів по всьому світу.

У цьому ширшому списку вивчається самопочуття експатів з інших аспектів життя за кордоном на основі п'яти індексів: загальне щастя, якість життя, легкість облаштування, робота за кордоном та індекс "основних потреб експату", що ґрунтується на адміністративному управлінні, житлі, цифровізації та мові.

Цього року з 53 напрямків по всьому світу 4 азійські країни потрапили до загального списку 10 найкращих: Індонезія (3 місце), Таїланд (6 місце), В'єтнам (8 місце) та Філіппіни (9 місце).

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