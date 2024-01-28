Голова АРМА Олена Дума. Фото: скриншот

За перше півріччя 2023 року Агенство з розшуку та менеджменту активів здійснило більше 10 законодавчих ініціатив. На противагу — за весь 2022 рік було внесено лише три законопроєкти.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомила голова АРМА Олена Дума.

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Законодавча ініціатива АРМА

АРМА за перше півріччя 2023 року внесло понад 10 законопроєктів.

Насамперед Агенство внесло постанови про впорядкування конкурсних процедур, відбір управителя активу. Адже цей процес має бути прозорим.

"719 і 558 постанов, які встановлюють також прозорі правила реалізації активів на території України, і в тому числі за межами України. Ці постанови вже схвалені, уже підписані і вже відповідно до них здійснюється оголошення", — пояснила Олена Дума.

Пані Олена переконана — ці постанови мають значно пришвидшити реалізацію активів та наповнити бюджет.

Також певні договори, які чинні наразі в Україні, необхідно переглянути, щоб ті приносили більше грошей.

"Є кейси, наприклад Дмитра Святаша, Костянтина Живаго, які використовуються, і вони дають невиправдано малі цифри. 100% я буду здійснювати посилення ефективності й контролю за цими активами, і будемо їх переглядати", — обіцяє голова АРМА.

Нагадаємо, АРМА розшукало елітне майно скандального бізнесмена Ігоря Гринкевича. Цінні активи були виявлені також у родичів та спільників злочинця.