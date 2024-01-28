Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow АРМА подала понад 10 законодавчих ініціатив за пів року, — Олена Дума arrow

АРМА подала понад 10 законодавчих ініціатив за пів року, — Олена Дума

28 січня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
АРМА подала понад 10 законодавчих ініціатив за пів року, — Олена Дума
Голова АРМА Олена Дума. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

За перше півріччя 2023 року Агенство з розшуку та менеджменту активів здійснило більше 10 законодавчих ініціатив. На противагу — за весь 2022 рік було внесено лише три законопроєкти. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомила голова АРМА Олена Дума.

Читайте також:

Законодавча ініціатива АРМА

АРМА за перше півріччя 2023 року внесло понад 10 законопроєктів. 

Насамперед Агенство внесло постанови про впорядкування конкурсних процедур, відбір управителя активу. Адже цей процес має бути прозорим. 

"719 і 558 постанов, які встановлюють також прозорі правила реалізації активів на території України, і в тому числі за межами України. Ці постанови вже схвалені, уже підписані і вже відповідно до них здійснюється оголошення", — пояснила Олена Дума. 

Пані Олена переконана — ці постанови мають значно пришвидшити реалізацію активів та наповнити бюджет.

Також певні договори, які чинні наразі в Україні, необхідно переглянути, щоб ті приносили більше грошей. 

"Є кейси, наприклад Дмитра Святаша, Костянтина Живаго, які використовуються, і вони дають невиправдано малі цифри. 100% я буду здійснювати посилення ефективності й контролю за цими активами, і будемо їх переглядати", — обіцяє голова АРМА.

Нагадаємо, АРМА розшукало елітне майно скандального бізнесмена Ігоря Гринкевича. Цінні активи були виявлені також у родичів та спільників злочинця. 

АРМА
гроші
Україна
активи
економіка
розшук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

Актуальне по темі